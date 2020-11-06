官員、在野黨立委矛盾深化 陳玉珍：蘇貞昌帶頭藐視國會
官員、在野黨立委矛盾深化 陳玉珍：蘇貞昌帶頭藐視國會
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-11-06 16:42:45
立法院本屆朝野關係緊張，除了藍綠兩黨間杯葛衝突不斷，行政官員和在野黨立委也發生糾紛。國民黨立委陳玉珍表示，行政院長蘇貞昌作為官員表率，言行舉止帶頭藐視國會，官員也有樣學樣，面對執政不力，蘇貞昌應誠懇地道歉，現在不只國民黨立委不滿，連民進黨立委都會認為某些官員表現不適任。
國民黨團要求蘇貞昌針對進口萊豬一事向國人道歉，以阻止讓他上台為手段，今（6）日已經是第七次讓蘇貞昌來立法院，卻只能在貴賓室枯等。本周官員跟在野黨的矛盾進一步加深，3日行政院小編被媒體發現在議場記者席製作攻擊在野黨、網路媒體的圖文；5日國民黨立委鄭天財和退輔會主委馮世寬質詢時爆發口角與肢體衝突，事後兩人更互嗆「在路上遇到要對方好看」。陳玉珍表示，蘇貞昌心態十分傲慢，對於執政上他都親口承認的疏失，仍會想盡辦法硬圓，「內閣首長不把國會議員、民眾陳情當一回事，現在整個氛圍都變成這樣了，連執政黨的立委都不滿，認為部分閣員不適任，一定是很多民眾的陳情沒辦法處理。」國民黨立委賴士葆也批評，台灣國會目前生態是民主國家首見，內閣藐視國會議員、甚至反質詢，「NCC主委就是，我質詢的時候他也不正眼看我，在看天花板、看牆壁，這些都要接受檢驗，態度要再謙卑點」。