房市／這幾招記起來　買冬被不怕被騙

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羊毛被的保暖效果僅次於羽絨被，除了保暖度與重量成正比外，又以小羊毛被更柔軟溫暖。信義居家說，要判斷是否為真正的羊毛被，只要將拉鍊拉開，從深處拉出一點羊毛，用打火機燒燒看，如果燒出的煙是呈白色，聞起來像是頭髮燒焦的味道，冷卻之後用手搓揉會呈粉末狀，就表示為真的羊毛。但若燒起來是黑色的煙，有塑膠融化的臭味，而且燒過之後灰燼是呈塊狀，則應該是化纖混充的。
蠶絲的特點是輕薄、透氣、貼身，以天然材質的棉被來說，蠶絲被的保暖效果雖不及羽絨被和羊毛被，但最為親膚舒適，尤其不用擔心會引起過敏反應，不過一件好的蠶絲被，需要使用一萬多顆蠶繭才能製成，因此價格並不便宜。
信義居家表示，要避免購買到長纖包短纖製成的蠶絲被，否則使用一段時間後，就容易結塊而變得不平整，辨識方法是用雙手上下來回觸摸，若感覺四周摸起來較光滑，而中間則顯得乾澀，這種不同的觸感就可能是較差的等級。還有個判斷是否為真蠶絲的方式，就是真蠶絲通常會沾黏在被套裡層；也可以做個實驗，將一小撮蠶絲放在漂白水裡稍微攪拌一下，真正的蠶絲會溶解消失，而化纖材質的則不會。
除此，信義居家提醒包括竹炭被、發熱被、防蟎抗菌被都是目前市面上常見的人造纖維被，雖說優點是價格便宜，也沒有要特殊保養方式，但是化纖被的觸感及保暖效果較不及天然的蠶絲、羽絨、羊毛等，所以在選購時要特別注意自身的需求再進行購買。