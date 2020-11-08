房市／小資族新手裝潢　不該省的五件事

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房市／小資族新手裝潢　不該省的五件事

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-08 08:30:00

新手裝潢
▲新手裝潢若有預算考量，可先了解那些部分是必續花費。（圖／NOWnews資料照片）
小資族第一次買房裝潢，剛花完大筆資金買房，總想著盡可能用最小預算發揮最大效益，信義居家建議，以下五大裝潢項目不要省，才能兼顧生活舒適與居家安全，住得舒心又舒適。
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信義居家指出，如果室內採光好，白天可以減少開燈產生的電費，空氣中的濕氣與黴菌也能藉紫外線消除；而通風好的居家環境，除了防潮，更能快速排出家中不好的氣體。
因此居家裝潢中，與採光通風相關的項目不要省。客廳可採用大面積落地窗，放大視覺感，兼顧採光與通風；至於臥室與書房，可考慮用玻璃做隔間，透視特質讓空間有延伸感，並引進陽光。

而生活上會使用到各式各樣的家電，若是插座的位置設定錯誤，任由線路裸露在外，不僅凌亂，也易電線走火。信義居家建議，住家裝修前整理出家電清單，確定設備有哪些，規劃好線路收納方式，避免因使用延長線造成線路雜亂、負載過大。

信義居家建議，可根據生活習慣規劃收納層架與櫃子，避免過多收納櫃，室內壓迫感過重，例如廚房可使用好收納的系統櫥櫃，將經常使用的碗盤器具，放在可以快速拿到的地方，不常用的則收在櫃內，依使用頻率由低往高擺放。

許多住家因坪數有限而設備間距較密集，容易失足碰撞，信義住家建議，浴室防滑不能省，可選擇凹凸起伏較大的板岩，或吸水率較低的石英磚，止滑也好清理。

而軟件也是影響居家舒適度的重要因素，信義居家表示，深色系窗簾的遮陽效果較好，可使用如三明治遮光布夾層中的消光紗來阻隔陽光直射；若想降低外界噪音，可選擇具隔音塗層窗簾，雖較為厚重，但遮光、阻音效果佳。
而地毯也是秋冬值得入手的軟件之一。仿動物毛設計的地毯在踩踏上十分舒適也暖腳，但有掉毛及清洗的困擾；市面上常見的合成纖維地毯，不僅花樣多，清潔也方便。
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