房市／小資族新手裝潢　不該省的五件事

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因此居家裝潢中，與採光通風相關的項目不要省。客廳可採用大面積落地窗，放大視覺感，兼顧採光與通風；至於臥室與書房，可考慮用玻璃做隔間，透視特質讓空間有延伸感，並引進陽光。
而生活上會使用到各式各樣的家電，若是插座的位置設定錯誤，任由線路裸露在外，不僅凌亂，也易電線走火。信義居家建議，住家裝修前整理出家電清單，確定設備有哪些，規劃好線路收納方式，避免因使用延長線造成線路雜亂、負載過大。
信義居家建議，可根據生活習慣規劃收納層架與櫃子，避免過多收納櫃，室內壓迫感過重，例如廚房可使用好收納的系統櫥櫃，將經常使用的碗盤器具，放在可以快速拿到的地方，不常用的則收在櫃內，依使用頻率由低往高擺放。
許多住家因坪數有限而設備間距較密集，容易失足碰撞，信義住家建議，浴室防滑不能省，可選擇凹凸起伏較大的板岩，或吸水率較低的石英磚，止滑也好清理。
而軟件也是影響居家舒適度的重要因素，信義居家表示，深色系窗簾的遮陽效果較好，可使用如三明治遮光布夾層中的消光紗來阻隔陽光直射；若想降低外界噪音，可選擇具隔音塗層窗簾，雖較為厚重，但遮光、阻音效果佳。
而地毯也是秋冬值得入手的軟件之一。仿動物毛設計的地毯在踩踏上十分舒適也暖腳，但有掉毛及清洗的困擾；市面上常見的合成纖維地毯，不僅花樣多，清潔也方便。