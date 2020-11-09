房市／松竹路商圈中古屋吸首購族 房價比COSTCO更具吸力
房市／松竹路商圈中古屋吸首購族 房價比COSTCO更具吸力
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-09 08:00:00
台中捷運綠線甫完成履勘，力拚年底前通車；位於G0特區的COSTCO北台中店，加油站已率先開幕，賣場開幕日期則傳出訂在11月20日。雖有兩大建設議題加持，在地房仲卻觀察到，鄰近的中古屋市場仍是因總價親民的緣故而受到首購族青睞。
COSTCO在台灣第14家分店選在北屯G0特區，也是台中第2家分店，賣場外牆已掛出「即將開幕、會員卡申辦處」字樣的大型廣告，據傳預計將在11月20日正式開幕，而加油站部分則已在10月中啟用。捷運綠線部分，10月底交通部已完成履勘，並提出33項改善事項，中市府預計7至10天內改善完成，經複檢通過後，即可申請營運許可，力拚年底前通車。信義房屋北屯松竹店店長陳政瑋指出，G0特區屬重劃區，以預售屋為主，一開始因價格相對親民，且有賣場及捷運綠線題材，吸引首購、置產客搶進；不過，也因建商頻以賣場和捷運作為主打，使當地預售屋價格飛漲，1年前開價約23至26萬間，如今已站上3字頭，落在30至33萬間。
陳政瑋認為，預售屋開價站上3字頭，雖然目前買氣仍然不錯，唯要注意的是，當捷運和賣場都開幕後，大量購物人潮、車潮湧入，且明年至後年建商應仍會持續在當地推案，需觀望房價是否有動能繼續走揚，或大致維持穩定。
相對於G0特區預售屋開價漲幅大，陳政瑋表示，鄰近的松竹路商圈因屬於發展較久的成熟商圈，多20至30年中古屋，無論總價和價格漲幅接受度較高，加上近期大台中房地產市場活絡，更吸引首購族目光。據他觀察，3房平面車位總價800萬以下物件最為搶手。事實上，根據地政事務所統計第二季北屯十大主要生活圈交易價量，僅3區域住宅均價還在1字頭，其中之一就是松竹路商圈，大樓與華廈平均單價19.3萬元，交易量61件也排在全區第四名。