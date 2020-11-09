房市／專家提醒「這些人」　房貸成數恐拉不高

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住商不動產企研室經理徐佳馨指出，向銀行貸款，最重要就是申貸人的收入與信用狀況。若要向銀行證明自己有穩定收入，一般SOHO族、自營業者，雖無固定薪轉，但可提供納稅資料，或是申貸房貸的半年至1年半前，每月固定轉一筆存款至同一帳戶；育嬰留停或留職停薪期間，也仍能出示工作期間的薪轉證明。最大問題在於從沒有申辦信用卡，與銀行幾乎無往來的「信用小白」，通常就會是銀行最害怕的族群，因為沒有辦法查證其信用狀況，以致貸款成數無法拉高，甚至可能被拒絕。
信義房屋五股重劃店店長林士凱進一步說明，有三種類型的房貸申貸客戶需特別注意。第一，沒有薪轉帳戶，無法提供扣繳憑單的客戶，建議申辦房貸前6個月以上，每月轉入固定金額至同一帳戶。第二，身上有其他債務，包括信貸、另間房子的房貸、車貸、學貸等，若車貸和學貸數額不多，建議先還完這些小額貸款再申辦房貸，成數有機會提高0.5至1成，以貸款1000萬來算，等於可多貸50至100萬不等。
第三，則是有信用問題者，包括沒有申辦過信用卡、與銀行較少往來的「信用小白」，或者近1年內使用循環利率，甚至曾經破產或跳票。林士凱建議，這類申貸者應先解決信用問題，如申辦信用卡、1年內保持無循環利率紀錄，或是透過有財力者擔任保人，以便確保房貸申貸時，能夠獲得較高成數。