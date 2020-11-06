彭博記者曬竹山包子被讚爆！老外狂推南投必嚐美食景點

根據The China Post報導，台灣美食再次吸引到外國朋友的注意，近期，一位在台彭博記者於南投發現了竹山包子，並喜悅的在推特上大讚新發現的美食，讓台灣網友又驚又喜。

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▲圖／截自推特Chris Horton

包子鮮豔的顏色馬上引來外國網友熱議，其中在台加拿大籍攝影師Josh Ellis更是在下方留言區貼上自己當下在吃的客家粉紅菜包。然而，客家菜包奇特的顏色不是來自於食材，而是特別添加食用色素以便其看起來更討喜、可口。

▲何貴森順便捕捉了當時購買包子的攤販。▲圖／取自推特Chris Horton

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