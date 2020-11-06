彭博記者曬竹山包子被讚爆！老外狂推南投必嚐美食景點
彭博記者曬竹山包子被讚爆！老外狂推南投必嚐美食景點
記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-11-06 22:40:08｜update2020-11-06 22:40:10
根據The China Post報導，台灣美食再次吸引到外國朋友的注意，近期，一位在台彭博記者於南投發現了竹山包子，並喜悅的在推特上大讚新發現的美食，讓台灣網友又驚又喜。
何貴森於週一貼文表示自己在台灣中部遊玩時嚐了一口以黃色和紫色地瓜做成的包子，並就此愛上它們。包子鮮豔的顏色馬上引來外國網友熱議，其中在台加拿大籍攝影師Josh Ellis更是在下方留言區貼上自己當下在吃的客家粉紅菜包。然而，客家菜包奇特的顏色不是來自於食材，而是特別添加食用色素以便其看起來更討喜、可口。
何貴森透露包子裡包有胡椒香菇和筍子，而以木薯粉製作、如麻糬Q彈得的外皮更是錦上添花。他於文章大大的「讚」字讓網友紛紛到留言區推薦南投其他美食和旅遊景點，供他參考。
其中，一位賞鳥愛好者建議他前往克明宮，親眼目賭宮廟內最受歡迎的貓頭鷹。另一位網友更是提議何貴森去試試中部肉圓。
好吃的包子更是勾起在海外台人的思鄉情懷，許多也表示渴望能趕快歸國品嚐台灣經典小吃美食。
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