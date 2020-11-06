台灣人為何這麼關注美選？老外解析：川普不一定好！

根據The China Post報導，美國大選即將接近尾聲，而目前領先的拜登讓隔岸觀火的部分台灣人民坐立難安。
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這讓許多在台外國人質疑台灣人是否太過於在乎美選結果，並探討到底誰選上才會真正對台有益處。
美版PTT論壇網友指出川普雖然反中並不代表他「挺台」；相對地，若中國今天提出更有利川普的條約，他肯定不遲疑的接受。
然而，其他人也點出川普執政時也有販售大量的軍事武器給台灣，似乎象徵贊同台灣捍衛主權。
這論點卻也立即被其他網友推翻，表示：「歐巴馬期間也有販售將近140億等軍備武器給台灣。我們應該問的是川普真的會為台灣鋌而走險嗎？我們應該正視之前他將美國拉出北大西洋公約組織、將美軍從歐洲軍營中移出，威脅南韓和日本若不供給資金將會失去美國市場，和其他作為大大降低世界對美國的信任。」
針對這點，台灣專家也呼應上頭的說法，並表示拜登若選上不一定代表台美關係就此決裂。
據國際關係專家嚴震生表示，近幾年來美國陸續通過的一系列與台友好的條例，包括2019年的《台灣保證法》和2020的《台北法案》都拉近台美合作關係。
他解釋這些法案皆是需要經過兩黨合作、達到共識才能通過的，所以推斷不管誰上台，都不會有太大的改變。
另外，據報導台灣與美國簽的FTA也可能因川普上任而有嚴重的影響。原因在於川普特別依賴的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）。繼他主導美國與中國簽訂美中第一階段協議之後，便不願美台協議成型。
賴怡忠也補充，至少和拜登打交台灣比較能預測未來動向。
「川普陰晴不定，官員也可能隨時被換掉，這一點拜登會好很多。」
台灣究竟需不需要擔心美國大選結果仍無法斷定，然而在全球注視的情況下，接下來的四年會是美國彌補嚴重分裂和斷層的時期。
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