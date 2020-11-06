台灣人為何這麼關注美選？老外解析：川普不一定好！

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台灣人為何這麼關注美選？老外解析：川普不一定好！

記者蕭子瑜/綜合報導

calendar_today2020-11-06 23:30:00

▲圖／取自美聯社
▲圖／取自美聯社

根據The China Post報導，美國大選即將接近尾聲，而目前領先的拜登讓隔岸觀火的部分台灣人民坐立難安。

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近期民調顯示台灣大多數民眾因看重川普反中姿態而傾向希望他連任。
這讓許多在台外國人質疑台灣人是否太過於在乎美選結果，並探討到底誰選上才會真正對台有益處。

美版PTT論壇網友指出川普雖然反中並不代表他「挺台」；相對地，若中國今天提出更有利川普的條約，他肯定不遲疑的接受。

然而，其他人也點出川普執政時也有販售大量的軍事武器給台灣，似乎象徵贊同台灣捍衛主權。

這論點卻也立即被其他網友推翻，表示：「歐巴馬期間也有販售將近140億等軍備武器給台灣。我們應該問的是川普真的會為台灣鋌而走險嗎？我們應該正視之前他將美國拉出北大西洋公約組織、將美軍從歐洲軍營中移出，威脅南韓和日本若不供給資金將會失去美國市場，和其他作為大大降低世界對美國的信任。」

針對這點，台灣專家也呼應上頭的說法，並表示拜登若選上不一定代表台美關係就此決裂。

據國際關係專家嚴震生表示，近幾年來美國陸續通過的一系列與台友好的條例，包括2019年的《台灣保證法》和2020的《台北法案》都拉近台美合作關係。

他解釋這些法案皆是需要經過兩黨合作、達到共識才能通過的，所以推斷不管誰上台，都不會有太大的改變。

另外，據報導台灣與美國簽的FTA也可能因川普上任而有嚴重的影響。原因在於川普特別依賴的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）。繼他主導美國與中國簽訂美中第一階段協議之後，便不願美台協議成型。

賴怡忠也補充，至少和拜登打交台灣比較能預測未來動向。

「川普陰晴不定，官員也可能隨時被換掉，這一點拜登會好很多。」

台灣究竟需不需要擔心美國大選結果仍無法斷定，然而在全球注視的情況下，接下來的四年會是美國彌補嚴重分裂和斷層的時期。

更多新聞請看The China Post

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