女嘆「工作3年存10萬」超慘？日常開銷列出　兩派網戰翻

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這位網友在《Dcard》上PO出一篇「工作三年只存了10萬多元...」的文章表示，「ㄧ開始工作的薪資是23k多實領，現在是28k多實領，但還真的不知道為什麼沒存到什麼錢，平時開銷也沒有特別大」，原PO更接著列出開銷「車費1280、保費3000多、學貸3000多、手機費688、吃飯7000、生活用品、衣物、娛樂 2500」，原PO更感嘆「我知道自己這樣很慘，最近看了戶頭也意識到不能再這樣下去了...太晚才意識到要好好存錢，如果每個月存5000好了，三年應該也要有18萬啊，賺得少就算了，省也沒有省到哪裡去」，此篇文章一出，立刻引起兩派網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「不要難過啦，有學貸要存錢本來就不是容易的事，至少你有要存錢的觀念，加油」、「妳已經贏三成多的社會人士了，有的人連10萬都拿不出來」、「別氣餒，一堆人10萬都沒有，等學貸還完就會存快一點」、「你贏過很多月光族了，比你苦的大有人在」，也有網友覺得「即使是20萬還是很少啊，有出事噴一下就沒了」、「我薪水實領42K，工作快滿3年，存了90萬左右，不過我是住家裡、沒有學貸」、「我3萬，在外租屋，一年存20，很苦就是了，沒娛樂費治裝費，手機5年沒換，資費用最便宜的」、「有點慘...我薪水跟你差不多，6年已經存100多了，只差在沒學貸，其他差不多」。
對此更有專家在網路上表示，建議剛開始工作的小資族可以先採用「六三一」法則作為理財依據，即為將每月月薪「60%用在日常生活開銷，30%作為長期儲蓄規畫（包括投資、定存），10%用於保險規畫（例如醫療險、壽險等）」，持續一段時間之後，可以好好檢視自己的戶頭存款狀況，不至於成為「月光族」。（編輯：王柏文）