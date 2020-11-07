台灣治安出漏洞？來台7年日人曝「3點」狂讚：比日本安全

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女僑生日前遭梁姓凶嫌擄走殺害，消息傳出讓民眾對於台灣社會安全打上問號，不過一名來台灣7年的日本人就分析三大關鍵，透過警察局、街友和媒體報導程度來解釋，表示其實跟日本治安相較起來，台灣已經屬於相對安全的國家了。

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一名旅居台灣7年的日本人在其臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，跟日本比起來，台灣的警察局數量比較少，以東京和台北為例，明明兩者都是大城市，但東京到處都有警察局、派出所，尤其是車站附近的數量更是多，但是台北相較之下卻比較少見，「治安很好的地方，絕對不需要這麼多警察局跟派出所」。

另外他也透過街友的角度分析，歐吉桑表示「台灣的街友好像沒有很怕行人或者年輕人的樣子，但日本的街友非常怕年輕人」，原因在於過去曾發生過一起轟動日本的社會案件「橫濱流浪者襲擊殺人事件（ホームレス狩り）」，而他則發現在台北車站時常看見街友倒地而睡的模樣，驗證了台灣比起日本治安還來的好，更稱如果是在日本，絕不可能發生這種情況，「如果是治安很好的地方，絕對不會發生這樣子的事情」。

▲這名居台日人表示台灣治安比日本好多了。（圖／翻攝自《日本人的歐吉桑》）

最後歐吉桑也提到媒體報導程度，他認為如果日本發生類似案件，媒體可能不太會如此大規模報導，更表示會有不少日本人認為「就只是一個外國人在我們國家被殺掉而已」，完全是媒體小題大作。他指出會這樣想的原因在於，日本發生過3件相當殘酷的命案，他表示住在台灣七年了還沒見過如此兇殘的案例，「對我來說，台灣是個安全國家，至少比日本更安全」。

貼文曝光後，許多網友也紛紛表示「日本奇奇怪怪的人真的很多，住在很亮的地方一樣會被跟還有被亂開門」、「台灣人普遍同情弱勢者，不會無故欺負街友們」、「台灣的好治安，都在道路上消失殆盡」、「日本人對於殺人的案件麻痺了，但是因為本身交通非常安全，所以有一點點交通死亡事故都可能會被放大，台灣相反」。（編輯：楊智傑）