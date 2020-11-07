在女兒房發現一包神秘物！媽媽打開看傻眼　超嘔結局曝光

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這位網友在《Dcard》上PO出一篇「我大概犯了全天下懶人都會犯的錯」的文章表示，媽媽今天久違的來台北找我，碎唸完房間怎麼這麼亂之後，變看到房間有著一包「神秘物」，打開一看原來是還沒對的發票，因此便問了原PO「幹嘛不對ㄧ對」，原PO直接回道「就很麻煩啊，反正我沒偏財運，而且有的都過期了欸」，但原PO的媽媽卻表示「那我拿回去對，有中再跟你說」。
結果稍晚原PO便收到媽媽傳來的相片，從照片裡的對話紀錄可以看到，原PO有一張發票中了1000元，但卻超過了領獎日期，媽媽更直言「再亂丟吧」，這讓原PO超崩潰、超嘔直言「完全是有聲音的文字呢，真的不能懶惰欸」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「好慘，比沒中還嘔」、「看完我才想起來要對獎！我的200塊也飛了」、「嚇死，還以為你是買什麼壞壞東西被看到，好險好險」、「載具沒有這個煩惱，中獎還直接匯到你戶頭」、「載具真的一條龍服務，自動對獎、自動匯款，一開始還以為是買了什麼，被媽媽看到了明細」、「這個真的大驚喜」、「還好1000後面沒多個萬字」、「就當作做慈善吧，心情會比較好」。（編輯：王柏文）