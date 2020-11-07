為何美選川普會遭拜登超車？知情人揭2主因：次數數不清

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「川普這次輸了最主要的原因是什麼？」的文章表示，「川普英明一世，好歹也當了四年世界老大，而且打阿共不遺餘力，但歐洲人幾乎都討厭他，而這次居然有可能輸給拜登，讓我這愛台青年超震驚，川普輸了這次最大的原因是什麼？川普在美國如此優秀的政績，這樣還能輸？原因到底出在哪？有卦否？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為川普會被超車的原因在於「嘴巴太壞」和「新冠肺炎疫情」，「得罪媒體，得罪左膠，數不清，他說了那些失言的話還能55波蠻屌的」、「輸在嘴太臭」、「疫情擺爛不然就亂搞，沒疫情的話應該就會上」、「疫情亂搞，加上每次國內有事件他完全不做讓國人團結」、「絕對是疫情啊，換成台灣要是疫情爆炸，小英要選連任也不會上」、「疫情搞不定，每天日常生活都受影響，你之前有什麼政績都是屁」、「疫情+臭嘴，他如果肯做形象早當選了」、「嘴巴閉上別亂噴＋防疫有弄好就無敵」、「新冠肺炎真的搞死他」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。