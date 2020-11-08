出席2020板橋馬拉松 游錫堃：感謝全民抗疫讓路跑能舉行
出席2020板橋馬拉松 游錫堃：感謝全民抗疫讓路跑能舉行
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-11-08 10:14:11
2020板橋馬拉松路跑今(8)日清晨6點在立法院游錫堃院長鳴笛起跑下熱烈開跑！游錫堃院長表示，板橋馬拉松已經連續舉辦5年，今年雖然受到疫情影響，民眾的熱情不減，現場有超過3千人參與，游錫堃說，在世界疫情蔓延下，因為民眾、政府齊心抗疫，我們才能舉辦這麼盛大的路跑活動。
立法院長游錫堃今(8)日出席由新北市越野長跑協會主辦的「2020板橋馬拉松路跑賽」，與會貴賓包括主辦單位理事長林寶興、新北市謝政達副市長、新北市議員何博文等人，游錫堃首先向各位選手及主辦單位道早安，表示雖然自己沒有報名，但是很敬佩選手們為了保持身體健康參加本次賽事，他今天到場的主要目的，就是祝福大家奪得好成績，並藉此機會讓更多人加入馬拉松這項好運動。游錫堃接著說，雖然新冠肺炎疫情肆虐，全球確診數逼近5千萬人，死亡人口則逾百萬，但是台灣仍然能舉辦路跑，並有這麼多人盛情參與，此成果非常不易，這要歸功於全民齊心共同抗疫，同時也是政府努力防疫的成果，值得鼓勵支持，鳴笛後馬拉松路跑賽正式開跑。