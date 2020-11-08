男嘆「5G網速」不特別？使用心得曝光　網全共鳴：超半殘

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「5G好像沒特別厲害？」的文章表示，「最近去試用了一下5G，發現在我家雖然有滿格，但速度也和4G沒什麼差，不過資費來說5G又貴又不能當分享器用，到底5G是出來做什麼的？有沒有八卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「5G純上網體驗跟4G沒差異」、「台灣又沒有5G毫米波，就半殘啊」、「不過我4G最近變很不穩定，不知道是不是5G的關係」、「5G重點也在低延遲，即時影像應用」、「你看個Youtube根本不會有感覺」、「5G毫米波技術超爛，除非基地台蓋超密，不然轉身就沒訊號」、「5G假如沒毫米波，頻寬本來就沒差4G太多」、「毫米波有不小的建置成本，也因此大部分國家的電信業者目前都沒計畫，現在根本假5G，要實現5G，至少還要幾年吧」。
事實上，第五代行動通訊技術（簡稱5G）是最新一代行動通訊技術，為4G系統後的延伸。5G的效能目標是高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。5G網路通過在30至300 GHz的毫米波波段內，使用更高頻率的無線電波來實現這些更高的資料速，但大氣中的氣體會吸收毫米波，且毫米波比微波輻射的範圍小，因此每個分割區可達範圍會有所限制。也因此更小、更多的蜂窩使得5G網路基礎設施部署目前僅限於都市地區，那裡有足夠的用戶來提供足夠的投資回報。（編輯：王柏文）