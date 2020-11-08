鍾明軒PK劉傑！《鬼滅》38秒配音對比網瘋傳 反應一面倒
鍾明軒PK劉傑！《鬼滅》38秒配音對比網瘋傳 反應一面倒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-08 12:00:56
網紅鍾明軒日前因電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音合作遭取消，出面痛批木棉花公司，並詛咒公司盡快倒閉引發爭議，並親自示範「魘夢」配音的效果。對此，就有網友將鍾明軒版本的配音，與真正動畫版配音員劉傑的聲音製作成影片，引發不少討論。
鍾明軒日前以「本該是我配音的」為題目發布影片，內容提及原先要替《鬼滅之刃》反派角色「魘夢」配音，配音練習和正式錄音行程也已確定，但因為高層認為他有政治立場讓合作泡湯，讓他非常無奈及生氣，而在影片最後，為了彌補未能合作的遺憾，鍾明軒也親自示範「魘夢」配音的效果。對此，就有網友將動畫版《鬼滅之刃》魘夢配音員劉傑，與鍾明軒配音的版本製作成38秒影片上傳YouTube，引爆網友熱議「聽完之後還是知道誰是專業的」、「劉傑老師薑還是老的辣」、「我不能說鍾明軒不好，但劉傑老師更上一層樓」、「人家耕耘幾十年，功力怎麼比」、「準備了幾個禮拜要配這個音？人家可是準備一輩子」、「劉傑版本真的很猛...」、「鍾明軒這樣已經很厲害了，但劉傑老師只能說是更強」。
本名劉鵬傑的知名配音員劉傑，擁有近40年的資歷，聲質清亮，也是台灣男配音員中少數能反串女性聲線之人，包括《名偵探柯南》中的工藤新一、《幽遊白書》浦飯幽助到《進擊的巨人》兵長里維，都是其代表作品。
而在事件風波延燒後，鍾明軒7日晚間也拍攝影片道歉「我不能以偏概全，波及其他很認真工作的木棉花員工，因為這間公司其實還有很多人是很優秀的」，而他針對的是那個臨時取消邀約的老闆左右手，他繼續爆料，行銷部門原本都同意他的配音邀約，卻在會議提起時被否決，認為該片商「犯了不專業跟不尊重的錯誤」。（編輯：張嘉哲）