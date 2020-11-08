「小康家庭vs家財萬貫」哪種公婆好？兩派人馬論戰曝結局

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「這兩種公婆女孩會如何選擇」的文章表示，他以周遭經驗分享以下兩種選擇，首先第一種是「家財萬貫，有龐大財產可繼承」，但對於小孩控制慾高，媳婦當外人看，不過可以當少奶奶不工作逛百貨買精品；而第二種選擇是「小康家庭」，不用照顧父母給孝親費，沒龐大財產可繼承，大多都是幫小孩出個1、2百萬買房，父母對媳婦疼愛有加，不干涉小孩任何事物，不過女孩也是要辛苦打拼賺錢，無法享受貴婦生活。這也讓原PO表示疑惑「這兩種公婆在周遭蠻多人遇到的，女孩會選擇哪種呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為第一種比較好「覺得身邊嫁1的比2自豪很多，我猜是1比2受歡迎」、「有機會當然1啊，階級攀升」、「1，反正過幾年就自由了」、「1，反正比誰活得久」、「1，反正媳婦本來就是外人」，也有網友認為第二種「人生自由最重要」、「2吧，等你可以繼承都七老八十了，現代人壽命很長的」、「不靠婆家，婚姻就可以自由自在」、「自由比較重要」、「2，整天活在壓力下的精神損害豈是金錢能補償的」。
但大多數網友表示，不論是1還是2都要看「自己老公的態度」，「不管1還是2 重點還是看老公態度」、「不論1或2主要還是看老公手頭上有多少資源，又願意給多少吧」、「如果老公有錢跑去外遇，那不管1或2都沒用啊」、「真的最後是看老公怎麼對自己的老婆」。（編輯：王柏文）