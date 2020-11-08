拜登當選 蔡英文召國安高層開會
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-08 16:02:23
拜登（Joseph Biden）當選後，蔡英文總統便隨即在今（8）日召集行政院院長蘇貞昌及國安、外交等單位首長進行會議，並與駐美代表蕭美琴就目前的台美情勢進行討論，眾人評估，正在進行當中的台美貿易相關談判，應可持續穩健推進。
黨政高層表示，大多數人都忘了拜登曾在今年1月台灣總統大選後，透過推特祝賀蔡英文連任，520就職典禮時，拜登也曾經轉推蔡英文的推特發文，恭賀蔡英文開啟第二任的任期，也表示台灣蓬勃的民主，以及應對疫情的處理方式是世界的典範，當時拜登就強調「美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持」。如此的互動，也讓國民黨和部分媒體「押錯寶」的說法不攻自破，同時證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。在拜登當選後，國民黨勢必企圖推翻放寬美豬美牛進口政策，加上前總統馬英九在昨（7）天「馬習會5周年研討會」中再次強調台灣需要92共識等行為分析，國民黨「押中反美」的路線儼然已經形成。而正在進行中的BTA（台美雙邊貿易協定）是否能持續推進，在拜登當選後也能為關注焦點。對此，黨政高層表示，從扁政府到馬政府，都曾與美方有過「承諾」，而美國這段期間，也經歷小布希到歐巴馬兩個不同政黨的執政，但美國政府對此議題的既定立場，不可能因為政黨輪替而改變。