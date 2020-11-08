過去電賀川普、今僅發文賀拜登當選？府：會適時另作安排
過去電賀川普、今僅發文賀拜登當選？府：會適時另作安排
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-08 18:52:25｜update2020-11-08 18:53:33
2016年川普（Donald Trump）當選美國總統時，蔡英文總統曾致電川普表達祝賀之意，但這次拜登（Joseph Biden）當選，難道蔡英文僅用推文祝賀拜登？外界質疑「規格差很大」，對此，總統府今（8）日發表聲明表示，會另以妥適的方式向勝選者表達祝賀。
2016年12月2日，蔡英文與川普成進行一次長達10多分鐘的「川蔡熱線」，一方面蔡英文是向川普表達祝賀當選，另一方面雙方也針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，更是第一次有美國總統直接與中華民國總統進行通話，引發國際社會熱烈討論。然而，這次拜登當選，蔡英文卻僅在推特發文祝賀拜登，遭外界認為「規格差很大」難道真是押錯寶？對此，總統府今日透過發言人張惇涵再次重申，總統除了透過推特表達祝賀之意外，也將另再以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間、以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢的看法。