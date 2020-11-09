主管遲到2hr！面試過程曝光　求職者爆氣公審：哪裡不對

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這位網友在臉書社團《爆怨公社》中PO出一篇文章表示，「我求職，遇到面試的主管遲到2小時，她遲到當下有用Line說她晚點到，老實說我心裡很不爽，因為害我後面的行程要取消」，也因此原PO在面試的時候對那位主管說「我有準時到，妳呢？」，沒想到面試主管卻惱羞成怒狂罵原PO「沒家教」、「沒禮貌」、「你懂不懂一點基本禮貌」、「不想再看到你」等言語，這讓原PO非常疑惑「請教大家說實話，我做的有很白目或者不對的地方嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「有這樣的主管，不去也罷」、「有這種主管，大可知道公司未來走向了，『只准州官放火，不准百姓點燈』」、「現在就欺負你，等真的進去了以後還會再欺負你，不如不要這工作，你是對的...拂袖而去...」、「這位面試的長官，修養不夠。不跟也罷」、「還好沒有被錄取，不然就會浪費時間跟他工作，因為他沒口德又情緒化」。
但也有網友認為「一時爽而已」、「到底誰要找工作，誰是老闆，搞清楚對象再講」、「忍了兩小時，結果一句話就翻了」、「如果按常理來講，你是說的沒錯。但現在你是求職者身份，出社會就一個字：忍。若這兩小時真的是雇主用來測試應試者，也藉機看到這個員工的抗壓性和耐受承度」、「妳這樣講其實沒錯，但付錢的是大爺」。（編輯：王柏文）