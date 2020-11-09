鍾明軒喊《鬼滅》合作成立！內行網出面打臉　7千人看傻

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「首先你必須要有的錄音存證且對方在對話中『很明確』地訴說確定要跟你達成協議，我主觀的可以認定上述條件你應該都難以符合，一般也根本沒人會認為口頭協議就是算數所以還特地去錄音，因此紙本契約是最基本的標準，你該思考的不應該是對方破壞口頭協議而是為何自己沒在當下要求紙本契約，這並不是台灣公司的陋習，是台灣人普遍沒有簽契約的觀念。」
再來說說你希望可以「公司內部都確認了、主管也確認了、高層也都確認了再提出邀請」，因為你還只是一個大學生所以我想你很難理解一間「正常、專業的公司」都不會也不應該這麼做，也許你年紀輕輕已達百萬訂閱所以你大概未來不會有需要去社會上找工作或者是公司上班，但你應該不難理解連好萊塢都不可能有你要求的待遇，不然就不會有「試鏡」這名詞存在了。
最後該網友也表示，我是第一次在一個Youtube的影片下留這麼長，而且還是一位我完全沒看過任何作品的Youtuber ，也許這篇不會被你放在心上甚至不會看到，但我「主觀」的認為你身為一個百萬訂閱的Youtuber且每支作品都有超過50萬人次的以上的觀看，我想你的影響力絕對不只被定義成一個小網紅而已。
「希望你的作品內容可以給予你的年輕觀眾們正確的觀念以及資訊傳遞，如果這是影片的內容除了發洩你個人的情緒以外也能同時提醒其他人紙本契約的重要性，讓這樣的事情發生的機率能再降低，我相信你今天得到會是大部分人肯定的聲音。」（編輯：張嘉哲）