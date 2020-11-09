這次美國總統大選學到什麼？律師揭10正面能量：天佑台灣

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呂秋遠於昨（8）日在臉書上表示，「美國總統選舉已經告一個段落，剩下來的應該就是法律攻防戰而已。不論是誰當選，我們都得要面對往後詭譎的國際情勢。事實上，每個國家都只會在意自己的國內議題，即使對別人好，也是基於自己的國家利益，所以，我們真的別太在意『誰當選、台灣就會如何』的謠言，頂多就是艱困一些而已，反正我們都艱困這麼多年了，努力壯大自己『被利用的價值』，或許才是讓自己更好的一種方式」
呂秋遠接著更揭露了以下10點他認為可以從這次美國大選中學到的正面能量：
1、如果兩位年近80歲的高齡者，都努力的為一份工作而拼搏，我們有什麼理由覺得自己不想認真了呢？
2、很多時候，我們只能在兩個選擇裡，選擇一個比較不差的。關於這件事，很無奈，但不要怨天尤人，畢竟我們還有得選，有的人根本沒得選。
3、媒體所說的，許多不是真的，急著表態只會壞事而已。先讓消息冷靜一下，為了顯示自己是先知而說話，可能最後會是笨蛋。
4、當我們成功後，才開始支持我們的人，客氣的應付就好，因為他們可能在下次我們失敗時，趁機踢我們一腳。
5、對於自己無能為力的事，不要太過介意，反正我們無法控制結果，不要太入戲，結果出現以後，我們再來冷靜面對就好。
6、我們很關心的事情，不一定是別人在意的事情。不要太放大自己的需求，而錯估了別人怎麼想。
7、重要的東西不要用寄的，親自送達會比較保險。不要把自己的命運，託付給你不認識的郵差。
8、別把自己的災難，放在社群媒體上，大多數人只會笑你活在平行時空裡。
9、不太在意批評自己的人，因為很多時候是「立場決定一切」，而不是「對錯決定立場」。完全中立，是不存在這個世界的，而且，那代表沒價值觀。
10、能活在這樣的國家，不用擔心總統要選四天才有結果、不用擔心媒體會把總統的話終止直播、不用擔心郵寄選票會弄丟。果然是天佑台灣、天佑台灣人。
最後文末呂秋遠也直言「是的，God Bless Taiwan。至少，我們在今年選的總統，是正確的選擇」，而網友們看完後紛紛留言表示「希望這次事件以後人們會開始反思，原來以為理所當然的東西也是不可信任的」、「還好大多數台灣人民做出了明智的選擇」、「他國內政，我們都應該給予尊重，就好像我們不喜歡對面的介入我國選舉一樣，還是要認真工作，平常心就好」、「重要的東西真的不要用寄的」。（編輯：王柏文）