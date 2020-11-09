為何鍾明軒配音《鬼滅》破局？「5關鍵」曝：合約不成立

我是廣告 請繼續往下閱讀
「但是商業合作案件，就不是這樣，一般都會有書面合約，如果沒有，一旦有糾紛，上法院的話，主張合約成立的人，就要證明合約關係存在，法院也會針對雙方對於必要之點有沒有達成共識來審查，通常是會比較嚴格審查的，那主張合約成立的人，就會比較辛苦。」林智群也以此次配音的案子來舉例，包含雙方應該約定的五個關鍵事項。
一、勞務提供方式是什麼？配音員怎麼提供勞務？什麼時候完成工作？電影公司怎麼審查、驗收？都需要明確規定；每個人聲線不一樣，正式錄之前通常會有試錄音，看看你是不是適合這個角色，就算通過了，公司決定就是你了，那你提供的服務是否過關？也是公司要確認的。
二、 報酬多少？怎麼給錢？如果試了很多次，公司還不滿意，那就有換人的可能，碰到這種情況時，你前面提供了服務，報酬要怎麼算？也是要規定清楚的。
三、著作財產權歸誰？影音作品一定會約定這個，說你的配音結果屬於電影公司，以後他們怎麼賣電影，跟你沒關係，不然以後發生糾紛，電影公司會很麻煩。
四、配音員要不要配合宣傳？如果找網紅（素人配音員）合作，通常是看上對方人氣，那就會要求網紅要配合宣傳活動，那宣傳活動要配合幾場？車馬費怎麼算？也要約定清楚。
五、保密協議，電影宣傳是一系列行銷活動，是一個團隊活動，在什麼時候要做什麼事情，有它的步調，那公司就不會希望在他們沒預期的情況下，被網紅洩露出去，所以會有保密協議的約定。
林智群表示「這些都是配音員工作通常會碰到的，1至3點我認為是必要的點，也因此，這不是公司詢問你要不要來配音，你說好，就有辦法成立合約的。」（編輯：張嘉哲）