台灣未能參與WHA 蘇貞昌：對全球公衛一點好處都沒有
台灣未能參與WHA 蘇貞昌：對全球公衛一點好處都沒有
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-09 12:15:52
世界衛生大會（WHA）今（9）日起復會，但受中國政治力介入的影響，台灣依舊未能受邀。對此，行政院院長蘇貞昌接受訪問時再次批評中國的作法蠻橫無理、對全球的公衛一點好處都沒有。
蘇貞昌表示，健康沒有國界，尤其在防疫的部分應該「全世界一體」，發生在中國的新冠肺炎導致全世界遭受巨大衝擊，已經近5,000萬人確診、超過120萬人死亡，但台灣跟中國距離最近、往來最頻繁，卻能將疫情鎖得最好，讓各種國外專責機構、媒體紛紛稱讚台灣。蘇貞昌強調，世界衛生組織（WHO）應該以全人類的健康福祉來做努力，不應該受政治干預；但中國霸佔對世界衛生組織的影響力，阻止台灣加入，不但蠻橫無理，且對世人的健康、全球安全衛生的防護一點好處都沒有，怪不得歐盟這麼多國家、全世界這麼多重要的人士，及各國領袖紛紛呼籲要讓台灣加入WHO，並讓台灣實質的加入WHA。蘇貞昌指出，台灣願意做為一個有貢獻的國家，將台灣的防疫的經驗、資料與世界各國分享，但中國卻一直用政治來干預，這種套路走久了，大家會越來越看到中國的蠻橫跟不負責任，而台灣作為世界上負責任的成員，一定會努力把台灣所努力累積起來的智慧經驗和各國分享，為全人類的健康做貢獻。