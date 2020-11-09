美政府交接期台海陷軍事風險？邱國正：壓力沒減輕過

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國民黨立委馬文君質詢時表示，美國政府明年1月20日才會交接，甚至更長的交接期，內部可能有動亂，對外可能無暇他顧，中國大陸有沒有可能趁此時動手解決台灣問題，台灣會承受多大風險？
邱國正答覆表示，最近兩岸的狀況比以前要緊張，但緊張原因是疫情與美中貿易戰外，中共也從未放棄武力犯台。我國一直承擔很大的風險，任何預想狀況都有對應措施，我方壓力從來沒有減輕過，現在更加嚴峻，內部會將最壞狀況作最好準備，持續修訂，不管是國防部計畫或國安局一定都有應對方法，現在共軍對我方侵入或越界的數量增加，我方會防止此節變成常態。
國民立委陳以信詢問，川普政府形塑美中關係格局，也連帶影響對台關係。9月17日才簽的美版一帶一路、基礎建設融資計畫與市場架構，我方在10月29日也開過工作會議。拜登上台後，美方相關政策會否延續？國安局有無準備不同版本計畫供層峰因應？
邱國正答覆表示，他以國安局長角度作定論，他無法表達，但平常都會關注，不管是學者、專家現在眾說紛云，但整體而言，一個政府要變動，施政有延續性，他們會考量，就算要變動，會也逐步調整，速度有快也有慢，美國總統換人，工作推動可能會有調整，針對各項因應計畫，國安局都會做滾動式修正。