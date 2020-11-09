中國統戰台灣力道加強？蘇貞昌：寸步不讓
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-09 12:34:31
拜登（Joseph Biden）當選美國總統後，許多人都擔心台美關係將出現變化，而中國對台灣統戰的力道恐怕會持續加強。行政院院長蘇貞昌今（9）日接受媒體訪問時則強調，政府堅持台灣國主權的決心「寸步不讓」。
蘇貞昌認為，中國作為一個大國，應該對世界負起責任、做出貢獻，才是一個大國應有的格局。尤其中國人口那麼多，又發生那麼多事情，中國如果能夠把國家的力量用來照顧國民，相信也是對中國人最好的、中國也應該這麼做，但中國卻將力量耗費在很多軍事行動上，並破壞、擾動區域的和平，其實非常不必要。尤其台灣一直和平、善意的在這個土地上照顧我們的國民；台灣願對世界、區域和平做出貢獻，但同樣，為保護國家主權、保護2,300萬人民，任何想要侵略、併吞，想對台灣主權、安全有任何危害的作為，政府一定寸步不讓，堅持台灣國家主權。就好像香港回歸中國後，雖承諾「馬照跑、舞照跳」香港50年不變，結果是青年學生被警察追著跑，各地不斷有人受中國引用「港版國安法」逮捕、追殺。中國縱然不斷加強武統力量，但台灣人一定會維護自己的自由民主開放，也希望台灣全體國民、朝野政黨，基於對台灣這塊土地的熱愛，為自己的自由、民主、開放生活的堅持，務必要團結努力，不要分歧，反遭別人滲透，被別人看不起。