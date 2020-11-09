中國統戰台灣力道加強？蘇貞昌：寸步不讓

拜登（Joseph Biden）當選美國總統後，許多人都擔心台美關係將出現變化，而中國對台灣統戰的力道恐怕會持續加強。行政院院長蘇貞昌今（9）日接受媒體訪問時則強調，政府堅持台灣國主權的決心「寸步不讓」。

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蘇貞昌認為，