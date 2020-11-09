避免糖尿病上身　均衡飲食和運動瘦身

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糖尿病常見2種類型，第1型糖尿病或稱胰島素依賴型糖尿病，是因先天體質及後天受到病毒等作用後，經由自體免疫機轉破壞胰島素β細胞。第二型糖尿病或稱非胰島素依賴型糖尿病，是由於先天體質加上後天環境因素，如肥胖、缺少運動或壓力，導致胰島素分泌不足合併胰島素阻抗。病人通常會出現多吃、多喝、多尿以及體重減少的「3多1少」症狀。
林樹福表示，一般狀況下空腹血糖應控制在80～130 mg/dl，餐後1-2小時血糖在80～160 mg/dl，糖化血色素< 7.0%，此外應控制血壓< 140/90 mmHg、低密度膽固醇< 100 mg/dl（如有心血管疾病，低密度膽固醇需<70 mg/dl）。
林樹福提醒民眾，均衡飲食及養成運動習慣，是遠離糖尿病的重要原則，只要控制好血糖，也可以擁有正常且精彩的人生。若是肥胖患者，建議在3個月減重至少5％，也可以在身體能負荷的前提下，每週做150分鐘中度身體活動，包括騎自行車、登山健行和健走等，以改善肥胖情形並維持正常血糖。
土城醫院營養師林鈺珊建議，飲食應控制整日全榖雜糧、水果與乳製品等含碳水化合物食物種類的總量，多選用未經加工和膳食纖維含量高的食物，包括糙米、山藥、各種顏色的蔬菜和新鮮水果等，並避免含精緻單醣類的食物。
肉類方面，最好選擇去皮去油的瘦肉或白肉（雞肉及魚肉），烹調方式以少油的清蒸或水煮較為健康，同時也要限制食鹽的攝取（每天6公克以內，約1茶匙），並戒菸、戒酒，以減少心血管病變的風險。