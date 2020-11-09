6成民眾反美豬進口？民進黨怒轟：誘導式民調
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-09 15:17:08
國民黨今（9）日召開記者會指「民進黨政府押錯寶」並有6成民眾盼暫緩美豬進口。對此，民進黨發言人顏若芳表示，美國大選結果才剛出爐，國民黨竟能「超前佈署」在大選結束前就做出民調結果，明顯是「先射箭再畫靶」政治操作動機毫不遮掩，質疑國民黨不但反川普（Donald Trump）也反拜登（Joseph Biden）、主席江啟臣「押寶中國」。
顏若芳表示，美國總統大選直到8日，拜登才宣布勝選，但國民黨卻在5日至6日期間，以誘導的提問方式預設民調題目、製造民意，企圖帶風向，坐實了國民黨滿腦子只有政黨利益盤算，卻絲毫沒有將台灣國際經貿的發展放在心上。顏若芳痛批，若照國民黨的立場，不但是反川普、更反拜登，更無視歷經好幾任美國總統，不管是民主黨，還是共和黨執政皆曾向台灣政府表達開放肉品的一貫立場。
顏若芳指出，2012年，前總統馬英九就急著在CODEX訂定出標準前開放含萊克多巴胺的美國肉品進口，甚至說出：「談判TIFA，美牛非過不可。」如今，國民黨面對同樣含萊劑美豬卻昨是今非，為反而反。顏若芳強調，對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨的立場始終一致，就是依照國際標準，守護國民健康，同時保障國內畜牧產業；同時呼籲國民黨停止政治操作，回歸理性討論，摒除自身政黨利益的盤算，以合作取代對抗，一同讓台灣在國際上更有信用，跟世界各國接軌。