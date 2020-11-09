偷吃不擦嘴「一圈金黃色」黑白變三花貓？媽：南瓜湯沒了

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貪吃貓咕咪才剛滿一歲，是個可愛的異色瞳小男生，即使先天沒有聽力加上一隻眼睛幾乎沒有視力，卻有著非一般的毅力與精神。之前曾經因為太過頑皮，常常跟貓咪打架而被「退貨」，也曾因為過去的某任飼主一時不注意讓牠從3樓墜下，但仍不減牠頑皮活潑又愛看風景的心。而馬麻Zoe看到牠的過往非常不忍，決心要收編給牠一個終身溫暖的家。Zoe表示自從咕咪來了之後，牠常常學狗姊姊「恩珠」一些狗狗的行為，而恩珠有時也當自己是「貓咪」，一貓一狗的互動與「互補」的行為倒是非常有趣。
只是咕咪比起姊姊是個不折不扣的「大吃貨」，雖然才將近3公斤，卻非常貪吃，除了愛偷吃狗糧，對於人類的食物一直都相當好奇，如果沒有制止或是不注意，基本上牠什麼都會偷吃，連一些貓咪不愛的蔬菜類牠也都不放過。日前Zoe煮了一碗南瓜湯放在桌上，才稍稍沒留意，咕咪就擅自將整碗湯喝個精光，而且嘴巴四周還留下一大圈「黃金南瓜小口罩」，罪證確鑿賴也賴不掉，頓時牠從黑白貓變成「三花貓」，讓馬麻大嘆：「偷吃完又不擦嘴巴，把我的南瓜湯喝光了！」。
咕咪偷喝湯的照片被分享到貓咪社團後，許多網友笑說：「不仔細看，還以為牠嘴巴的毛色是這樣欸」、「超像自然的毛色」、「原本以為是口罩貓，沒想到是偷喝南瓜湯的貓」、「懂喝啊！南瓜好啊～南瓜化毛～」、「要吸管啦」、「喝完還一臉號呆ＸＤ」、「媽咪你不懂，這是最新潮口罩」、「下次偷吃記得擦嘴」。（編輯：陳珮瑜）