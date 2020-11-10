房市／彰化房市活過來 影城、商場有影了！
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 08:30:00
彰化縣人口超過120萬，其中彰化市占了23萬餘人，但長期以來沒有大型百貨商場，當地人若有逛街購屋需求，皆仰賴台中市，不過，近日傳出，彰化市有可能一口氣「連孵3座百貨、影城」。房市專家認為，近期大環境熱絡，住宅價量已明顯走揚，若建設順利完工，對老商圈更可望注入活水，使機能更完整。
彰化市3處有可能興建百貨商場及影城的地點；光復路郵局由於建物老舊，歷經數次流標，近日將改建為商業大樓，未來引進連鎖知名影城。此外，彰化縣長王惠美10月時親自宣布與彰化市簽訂MOU，將雙方共同持有的彰化縣衛生局前「機28」用地，以BOT方式開發為複合式百貨商場，預計明年徵選廠商；占地逾2000坪的旭光西路第二停車場，也有機會興建10層樓以上綜合商業大樓，目前市公所已完成可行性評估及先期規劃招商文件，送縣府審查中。信義房屋彰美店店長謝昇樺表示，近期傳出有建商將推出主打豐富公設、彰化市「第一個豪宅」的大樓建案，且開賣後每坪價格可能超過40萬元；屋齡20多年中古屋，過去每坪10至13萬可買到3房車位，今年以來因自住需求增加，漲至每坪14至15萬左右，總價需500至600萬以上。
謝昇樺指出，彰化市屬於較老舊市區，當地人常笑說20年都沒變化，近期房市景氣佳，中古屋交易價量走揚，建商也開始推出過去沒有的建案類型，「這些都是過去沒有的現象」；而大型百貨商場等建設「講很久了」，直到近期才較為明確，尤其光復路郵局2023年可望完工，對住宅的交易價量應會再有一波帶動，對周邊商圈也是一大振奮。舉例來說，光復路郵局一帶多補習班、小吃餐飲店，較無全國連鎖的知名品牌進駐，月租金約落在2.5萬至3.5萬間，若面寬5至6米以上，月租金可達4萬，少數50至100坪大坪數店面，月租金約7至10萬。不過，目前交易量少，若未來也有百貨商場或影城開幕，形同注入活水，使商圈有一番新氣象，租金也可能提高，進而帶動屋主出售意願和交易量。