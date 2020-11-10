房市／借屋裝修瑕疵算誰的 專家說要先約定
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 18:00:00
由於一般房屋買賣確認後，作業流程約30-45天左右，許多買方希望一交屋時就可入住，所以會要求賣方在買賣流程中，能「借屋裝修」，但房市專家提醒，借屋裝修有一定的風險，裝修時若發生屋況瑕疵時，屋況瑕疵責任歸屬的認定容易衍生爭議，另外如果裝修時損及隔鄰，也容易產生紛爭。
「借屋裝修」時有所聞，安新建經法務經理謝宗興分析其主要風險，包含買方開始裝修後，發生解約的情事，裝潢必須拆除恢復原狀的費用以及買方已花費的裝修費，買賣雙方可能因此產生紛爭。另外，若裝潢施工中發生地震造成房屋損壞或裝潢期間中發生非自然身故之意外事件，因而造成的房屋價值貶損應由誰負責，此也會衍生出不少的糾紛。此外，一般房屋買賣水電、瓦斯費都會於交屋時分算，但借屋裝修期間水電、瓦斯費又應由誰負擔，易容易發生小爭議。
謝宗興建議，若賣方同意借屋裝修時，應與買方簽署借屋裝修協議書，簽署借屋裝修協議書雖不能完全解決問題，至少可約定部分爭議的處理方式，以減少日後糾紛及賣方的風險。借屋裝修協議書的內容要約定什麼內容呢？安新建經法務經理謝宗興說，至少應將發生解約時，裝潢及回復原狀的費用、水電、瓦斯費負擔如何分擔計算約定清楚，最重要的是建議約定載明借屋裝修時，若因而造成鄰損應由買方負擔，房屋的危險負擔亦建議約定移轉由買方負擔。