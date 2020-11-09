藍：緩美豬才讓報告 蘇揆：台人年吃6萬餘噸美牛也沒事
藍：緩美豬才讓報告 蘇揆：台人年吃6萬餘噸美牛也沒事
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-09 18:16:40
國民黨為阻擋萊豬進口，持續杯葛行政院院長蘇貞昌的施政報告，導致立法院議事空轉數月。國民黨團表示，若暫緩美豬進口，就讓蘇貞昌上台報告；對此，蘇貞昌今（9）日受訪時則說，馬英九過去開放美牛至今8年，台灣人吃美牛的數量越來越多，現在一年可吃掉64,000公噸也都沒有事，現在有國際標準的情況下，政府會更嚴格把關，請國人放心。
為美豬進口一事，蘇貞昌施政報告頻頻受阻，導致立法院議事拖延、空轉，國民黨從原本訴求蔡英文到立院進行國情報告、要蘇貞昌道歉退為「暫緩美豬進口」就能讓蘇貞昌上台報告。對此，蘇貞昌表示，在美豬開放進口這件事情上，從過往的經驗、國際的局勢，根據科學、理性等等因素來判斷，美豬、美牛所含的都是同一種萊克多巴胺，過去馬英九在還沒有國際標準的情況下選擇開放美牛進口，至今8年，台灣人吃美牛的數量從過去的18,000公噸，到現在一年可吃掉64,000公噸的美牛「也都沒有事」，現在蔡政府依據聯合國所頒布的標準進口、加上未來產地標示及政府的嚴格管理，一定會堅守食品安全，請國人同胞放心。