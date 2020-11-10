張忠謀率團參加APEC年會　蔡英文交付2任務

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張忠謀率團參加APEC年會　蔡英文交付2任務

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-10 10:46:18

▲有外媒報導稱台灣對拜登若勝選，會採取什麼對中政策感到緊張。圖為總統蔡英文發表 520 就職演說。（圖／總統府提供）
▲台積電創辦人張忠謀將4度代表台灣參加APEC，蔡英文總統也交付兩項任務給代表團。（圖／總統府提供）
今年的APEC（亞太經濟合作）年會將於11月20日召開，受疫情影響，這次大會是以視訊方式進行。蔡英文總統也在今（10）天召開記者會宣布由台積電創辦人張忠謀率團代表台灣參與這次的APEC大會，並交付代表團兩項任務、相信代表團能圓滿完成。
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蔡英文在今天的記者會中，宣布將由張忠謀擔任我國領袖代表，率團參加APEC。蔡英文先是感謝張忠謀3度同意代表出席，並稱讚張忠謀過去幾次參與領袖會議，對於促進台灣與其他國家的合作成果相當豐碩，更說張忠謀對於科技和數位產業前景具有卓越觀點。
蔡英文指出，今年全球正處於供應鏈重組的關鍵時刻，希望借重張忠謀的經驗，將台灣對區域的貢獻、未來的規劃與建言，清楚傳達給APEC成員，這不但是最適當的選擇，同時也非常具有意義。蔡英文也代表國人向代表團成員表示最高的謝意跟期許。

蔡英文說，面對全球疫情衝擊，今年領袖會議會邀請各國領袖，針對如何促進全球進行共同防疫、深化永續且創新的經濟成長、對APEC後2020願景等議題發表意見。期許代表團成員能積極參與本次議題的討論，同時達成以下兩項目標，第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出貢獻，讓國際社會了解台灣，了解台灣所做出的努力，台灣願意跟各國共同來努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系，防疫是全球性議題，沒有一個國家可以置身事外，國際社會成員必須不分彼此、共同合作才可以面對挑戰。

蔡英文提到，疫情期間，台灣和許多國家進行了防疫物資的捐贈和合作交換，也和許多國家分享防疫策略、共享研究成果，希望能夠一起繼續推動快篩、疫苗、藥品的研發，期許張忠謀可以向APEC成員傳達台灣願意繼續貢獻豐沛的公衛專業、醫療能量醫療能量跟防疫經驗，來強化亞太地區的醫療公衛體系以及全球防疫工作。

第二，希望代表團可以達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈地位的關鍵任務，面對全球供應鏈重組的時刻，台灣要拓展上中下游的國際連結，讓台灣透過貢獻高科技產業實力，共同促進亞太地區的優質成長；此外，也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊的經貿合作協議，深化台灣在APEC的參與，協助台灣企業進行多元全球佈局，並透過和重要夥伴國家合作結合彼此的不同優勢，共創雙贏。
蔡英文認為，張忠謀具有豐富經驗，對數位時代的跨國經濟整合也有獨到的見解，相信他一定可以帶領團員，強化台灣和APEC夥伴國家的合作關係，為台灣找到關鍵的利基、圓滿完成任務，也預祝代表團與會順利，並再次感謝代表團為促進國際參與所做的努力。
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