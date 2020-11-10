她面試「問1題」被公司笑！氣炸責怪男友 原因曝網轟爆
她面試「問1題」被公司笑！氣炸責怪男友 原因曝網轟爆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 11:54:58
不少人第一次面試時，可能因為緊張，通常都會先向身邊有經驗的人討教，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示男友害她很丟臉，因為自己第一次面試什麼都不知道，她也曝光背後原因，貼文一出，反而被網友轟爆。
該名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示男友害她很丟臉，因為第一次面試，她什麼都不知道，還特地問了男友需要注意什麼，不過男友卻只要她「不要多問就沒事」，可是原PO問了其他朋友們，他們則說「基本待遇還是要問，不然會吃虧，被公司剝削」，甚至說原PO男友這樣「會害她」。原PO後來又回頭向男友確認，男友則回應「問基本的員工待遇就好」，所以她也就照著男友說的幾個重點問，像是薪水、勞健保、獎金和特休等，不過，因為朋友和她說「一般有保障的公司是3天生理假」，但當她問到生理假時，卻被面試官笑「你是來度假還是來上班的」，這讓她非常不開心，認為「男友也沒跟我說不能問生理假」，在文末不爽直呼「真的很丟臉」。
貼文一出，反而被大批網友轟爆，「妳幾歲了啊？應徵這種事還需要問東問西？妳沒有自己主見嗎？妳的態度誰敢請妳？」、「Google很困難？什麼事都怪男友」、「怪自己啊」、「什麼都怪男友就是了」、「妳男友沒錯呀，問基本的就好」、「問生理假會怎樣嗎？是這樣回答的公司不值得待吧，為什麼跑來怪男友？男友看起來像是會算命嗎」、「當你男友好衰」。
不過，也有網友給出建議，「要有主見，要工作的是你，你問別人意見採用了，就不要怪別人，對自己負責任一點」、「沒見過世面也要懂得怎麼上網查資料」、「網站一堆面試訣竅」、「基本上，不會問生理假，只會問基本的：有無勞健保、薪資、休假（含特休）」。（編輯：郭佩蓉）