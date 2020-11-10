她面試「問1題」被公司笑！氣炸責怪男友　原因曝網轟爆

不少人第一次面試時，可能因為緊張，通常都會先向身邊有經驗的人討教，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示男友害她很丟臉，因為自己第一次面試什麼都不知道，她也曝光背後原因，貼文一出，反而被網友轟爆。

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該名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示男友害她很丟臉，因為第一次面試，她什麼都不知道，還特地問了男友需要注意什麼，不過男友卻只要她「不要多問就沒事」，可是原PO問了其他朋友們，他們則說「基本待遇還是要問，不然會吃虧，被公司剝削」，甚至說原PO男友這樣「會害她」。

▲一名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過，也有網友給出建議，「要有主見，要工作的是你，你問別人意見採用了，就不要怪別人，對自己負責任一點」、「沒見過世面也要懂得怎麼上網查資料」、「網站一堆面試訣竅」、「基本上，不會問生理假，只會問基本的：有無勞健保、薪資、休假（含特休）」。（編輯：郭佩蓉）