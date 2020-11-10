停車「一踩中柱」悲劇了！淒慘畫面曝光　網笑爆：超無助

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「早知道立側柱就好」的文章表示，「停車立中柱，天經地義」，但原PO卻隨文附上一張照片直言「但你給我卡進去是怎樣，一台機車就夠重了，還要多一個水溝蓋的重量...」從照片中可以看到，一台機車的中柱穩穩的插在水溝蓋裡，似乎拔不太出來，原PO更點出他的感受「無助的看著每一台經過的車，每個人都覺得有個神經病在那邊推車，都不敢靠近」，不過可喜的是最後原PO還是硬將中柱拔了出來，同時也苦勸「各位路邊停車，立中柱時看一下有沒有水溝蓋」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我有過這樣的慘痛經歷，後來拿雞絲拆中柱，脫困後再鎖上」、「我也有過這種經歷欸，超無助的」、「我也遇過...最後請路人幫我一起抬車」、「曾經這樣過，也是傻眼，附近還都沒人，不過可能沒卡很深，就把自己的機車放倒後就出來了」、「我懂，我被卡了兩小時多，搬到哭」、「你想過水溝蓋被硬插的感受嗎」、「之前立完發現立在水溝蓋，真的心臟要停掉」、「我之前也有這樣過，直接卡在路邊拔車，而且還停在人家店門口，一直被注目，尷尬到爆」。（編輯：王柏文）