中國官媒對德外交部長爆粗口 綠委：留在牆內別丟人
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-10 15:39:59
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在推特發文賀拜登當選，文中提到歐美國家該如何團結，因應中國關係、氣候變遷以及新冠肺炎等議題，卻遭中國日報的歐洲分社社長陳衛華回文爆粗口。對此，民進黨立委林俊憲則在臉書發文要陳衛華「留在牆內，別出來丟人。」
林俊憲今（10）日在臉書發文表示，陳衛華直接在外交部長推特下回文爆粗口，水準令人不敢恭維。「更好笑的是，推特不久前的新政策規定，凡是代表政府機構的帳號都必須標明，該篇不雅推文上面因此出現了『中國官方附屬媒體』字樣，想要賴給個人行為，恐怕很難說得過去。」林俊憲說，近來中共的戰狼外交在世界各地屢屢受挫，原因其實很簡單，就是因為有一群水準低落的人代表中國，不僅絲毫沒有外交進展，還幫中國到處樹立敵人。但在中共眼中，這些人的行為卻是在「為祖國辯護」，值得嘉許，自然就有越來越多外交官跟著仿效，爭取黨的注意。林俊憲認為，無論中共怎麼想，外交的目的畢竟是跟全世界打交道，這種扭曲的方法一但出了中國就不適用，尤其在新冠肺炎疫情爆發後，世界對中國的觀感越來越差，並酸：「現在中共最好的外交策略就是趕快把駐外人員都召回，不派外交官都比派一些提油救火的戰狼好。」