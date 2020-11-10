藍營再公布民調批蔡政府 民進黨酸：回立院開會
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-10 16:08:43
國民黨今（10）日召開記者會，針對治安、疫情、政院網軍等議題，公布民調報告，批評民進黨政府「倒行逆施、行政院荒腔走板」。不過民進黨發言人顏若芳回應，國民黨與其一直用誘導式民調帶風向，不如回到立法院開會、讓朝野共謀全民利益。
顏若芳表示，國民黨繼昨日拿出美國大選結果尚未公布前就做好的民調，企圖操作輿論風向後，今日再次故技重施，以預設前提的民調題目製造民意、誤導視聽，不願回到立法院理性討論國家重大議題，滿腦子只想政治批鬥，有失一個民主國家政黨該有的專業與格調。顏若芳砲轟，國民黨黨主席江啓臣本身就是政治系教授，居然還能接受國民黨卻一再拿出失真的民調結果開記者會，不知其專業何在。此外，國民黨要指控別人浪費民脂民膏前，該要先向國人道歉，由於立法院國民黨黨團8度無理杯葛行政院院長蘇貞昌的施政報告，造成議事空轉。顏若芳指出，2015年立委賴士葆曾說：「立法院一年支出35億3,000多萬元預算，平均一天1,000萬元左右。」那國民黨8次的無理杯葛，「到底浪費多少台灣納稅人的民脂民膏？」國民黨的無理杯葛除了造成台灣人民繳納稅金的浪費，也因此致使國家重大計畫與建設停擺，為了台灣政黨政治能正常的發展，呼籲國民黨應停止政治操作的行為，與其花錢做誘導式民調帶風向，不如回歸理性討論，共同為國民和國家爭取最大利益。