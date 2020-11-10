八年級是最強世代？他舉例讚「學超快」　網吵翻：別傻了

日前PTT上才有網友們討論著「七年級生」是生來活受罪的，不僅遇到房價飛漲、薪資凍漲、廣設大學、多元入學、分紅費用化，就連教召都要延長年限，甚至還要被說是「草莓族」，對此，近日也有網友發文，表示「八年級是最強的世代嗎」，貼文一出，網友全吵翻。

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該名網友在PTT發文，表示七年級的特色就是「生不逢時」，出社會就遇到金融海嘯、房價飆漲，女生還是最拜金、公主病的世代，也是男生最仇女的世代，更是「剩男剩女最多的世代」。

▲有網友在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）

而原PO也補充，至於九年級的特色，則是「生活優渥」，成長環境、物質太優渥，又多獨生子女，從小就接觸網路、手機，長大後可能會眼高手低，不能吃苦。在文末他也發問「有人發現八年級跟七年級形成強烈對比嗎」？





貼文一出，網友全吵翻，有些人認為「沒有人在乎好嗎？現在四十歲的會嘴八年級草莓族玻璃心，二十年後八年級生會嘴百年級的草莓族玻璃心」、「不要製造對立」、「七年級小時候還沒有網路跟電腦，所以在職場上幾乎都是3C苦手」、「年輕人都很可憐，別傻了」、「你想太多了」。

但也有不少網友認為「八年級想法多元，接受的資訊也多，會給公司新的概念是好事」、「我是七年級，從來不會拿老人那套嘴下個世代的人，七八九年級同在一條船上」、「蠻中肯的」、「八年級生是跟著網路長大的年代，習慣快速吸收資訊」、「我八年級，我喜歡的前輩都是七年級的，我覺得每個世代都有它的優勢跟劣勢，大家都是為了生活努力而已」。（編輯：郭佩蓉）