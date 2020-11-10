紅毛猩猩騷擾正妹！20秒「激吻影片」瘋傳 網友暴動笑瘋
紅毛猩猩騷擾正妹！20秒「激吻影片」瘋傳 網友暴動笑瘋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 16:43:52
這擺明是有工讀生在裡面？近日，網路上流傳一段紅毛猩猩吃正妹豆腐的影片，一名正妹為了想跟紅毛猩猩合照因此湊近牠身旁，沒想到卻遭到該紅毛猩猩激吻，還被襲胸，讓女子嚇得不知所措，影片隨即在網路上流傳，引發不少網友笑翻直呼「真的是死老猴」。
只見影片中，一名身穿黃色低胸上衣、熱褲的女子坐在椅子上，想和一旁的紅毛猩猩合照，一開始紅毛猩猩還很配合的合照幾張，沒想到下一秒，竟然開始偷親女子的臉頰，女子嚇得不知如何是好。而這樣的行為並沒有停止，紅毛猩猩變本加厲，直接繞到女子後方，兩隻手直接往胸部摸下去，甚至還繼續親吻女子的臉，女子也因為驚訝紅毛猩猩的動作，而大喊「OH MY GOD」，待紅毛猩猩放開後，趕緊起身落跑。
短短20秒的影片引發不少網友轉貼分享「真的是死老猴」、「裡面的工讀生給我出來喔」、「笑死！襲胸得逞還敢這麼得意的表情」、「真的快笑死」、「這個說沒有工讀生完全不信ㄟ」、「台灣人說的死老猴就這款啦」、「好過分的互動哈哈哈！真的笑死我」。（編輯：張嘉哲）