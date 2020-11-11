房市／台中捷運試營運　專家指兩低基期站點未來最看好

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一般來說，軌道建設通車前對房市會有一波帶動，建設議題發酵後，通車後房價則稍受壓抑。不過，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年以來大台中房市價量明顯上揚，捷運議題僅是原因之一，最主要仍受到大環境影響，包括台商、企業主資金回流，致市場上游資多，以及彰化、雲林等中部縣市高資產買方鎖定台中置產等，因此，即使通車之後，只要市場大環境不變，價跌可能性不高。
郎美囡進一步說明，捷運中段行經蛋黃區，由於房價基期高，未來漲勢有限，但其地段與捷運建設仍對房價具支撐性，保值性高；至於捷運兩端的北屯和烏日，因房價基期相對低，在大環境推波助瀾下，仍有微幅成長空間。
而根據信義房屋統計各站點周邊實價資料，今年前三季與去年同期相較，住宅均價漲幅最大在烏日區的九張犁站，達14%，其次則是北屯區的四維國小站13%。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲表示，捷運沿文心路直行，相較於其他站點位於文心崇德路口、文心中清路口等，都是主要幹道，四維國小站則在文心路與興安路口，路幅較小、商業行為也較少，房價基期相對低；隨著捷運將通車，考量周邊房價相對親民，且有學區與公園，吸引自住客買進。
至於九張犁站，住商不動產台中高鐵店店長梁永豐也說，捷運對烏日各站點周邊的交易價量的確有帶動效果，其中，九張犁站屬於前竹重劃區範圍，雖目前還未發展成熟，但待重劃完成後，居住人口與剛性需求應也會雙雙提升。