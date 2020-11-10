爸爸離婚再娶！男結婚愣「哪個媽坐主桌」　過來人抖真相

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爸爸離婚再娶！男結婚愣「哪個媽坐主桌」　過來人抖真相

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-10 17:17:07

▲結婚是人生大事，但近日有網友討論「是否知道訂婚宴男方不能吃完全部的菜」一事，引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲結婚習俗眉角有許多，其中宴客如何分配座位也是一大學問。（示意圖／NOWnews資料照片）
每每辦婚禮的時後，婚宴的桌數都算好了，親朋好友喜帖也都發出去了，但婚宴的位置又是另外一門大學問了！除了規定男方、女方要坐哪邊，連主桌要坐誰都要協調好。近日，就有網友困惑「最近要結婚了，但是爸爸還有再娶，應該要讓哪個媽媽坐主桌？」貼文引發熱議。
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原PO在「Mobile 01」貼文指出「我的父母早在過去就已經離婚了，但是爸爸後來還是有再娶，最近我要結婚，實在有一個煩惱的問題，到底主桌的人要怎麼分配，是親生媽媽坐還是繼母坐？有人有解答嗎？」
▲網友苦惱爸爸離過婚又再娶，自己婚禮主桌的母親應該坐誰。（圖／翻攝
▲網友苦惱爸爸離過婚又再娶，自己婚禮主桌的母親應該坐誰。（圖／翻攝 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「親生母親當然是坐主桌阿」、「個人覺得離婚的話，繼母主桌好像比較合理耶...」、「如果不會尷尬就兩人一起坐主桌，會尷尬就只好分開坐了」、「一起坐阿，你只需要安排，不需要管會不會尷尬吧」、「一起坐+1，如果你跟你生母很好的話啦」、「跟生母親就安排一起坐，不親繼母坐」。
另外，也有過來人分享經驗「如果長輩不在意同桌，可以一起坐；如果不能一起坐怕尷尬，像我五歲我生母就離開，我是繼母帶大的，結婚時繼母直接坐主桌，生母坐親戚桌，但其實說真的，這都是看主桌年紀更長的長輩，有些時候晚輩同意一起坐，長輩不同意接待的話，場面也很尷尬。」（編輯：張嘉哲）
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