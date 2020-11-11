房市／蛋白區不委屈 桃園八德房價直逼中壢
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 08:30:00
擁捷運建設議題、房價基期低的桃園八德，屬熱門重劃區，不論是交易量或房價均屢創新高，今年第三季平均房價達18.2萬元，與中壢區旗鼓相當，顯見八德房市成長力道之強勁。
八德房市全區皆漲，依據實價登錄資料，今年前三季每坪單價約18.2萬元。八德區以大湳廣豐生活圈及區公所生活圈(周邊為擴大重劃區)交易最熱絡，八德地政事務所公佈今年7月最新統計，其中大湳廣豐生活圈近一年新成屋交易單價為每坪20至23萬元、中古屋交易單價約14至18萬；區公所生活圈近一年新成屋交易單價為每坪16-21萬、中古屋交易單價則位於12-18萬之間。八德房價漲勢凌厲，信義房屋八德豐德店店長王憲正就觀察第一線市場情況，證實在擴大重劃區內，成交案中約有7-8成社區房價創新高，甚至有新建案開價屢調價格。
由於今年疫情趨緩後，國內房市竄升太快，引起政府關注，雖未祭出打房政策，買方觀望升溫。王憲正說，預期打房措施，影響近期市場量能稍微緩和。今年10月八德建物交易量為211棟，較上月減少3成。不過，八德建設題材接連不斷，包含捷運綠線動工、國道三號增設大鶯豐德交流道等，未來成長性仍備受期待。