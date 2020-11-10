交往3年得知男友「存款數字」！女不爽：婚後幹嘛還AA制

結婚是人生大事，除了要考慮諸多事項以外，還得靠倆人努力經營來維持。不過，若因為一些生活上的瑣事發生爭執，像是金錢觀、對孩子教育問題等，感情也可能隨著時間被消磨殆盡，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示和男友交往期間都是AA制，但最近聊到結婚，才知道男友存款百萬，男友卻說婚後也依然要維持AA制，讓她非常不解，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家對男友的財務狀況理解多少啊」為題，表示自己目前28歲，男友則是29歲，而倆人至今也已交往三年，目前都是AA制，各出各的，男友頂多在生日的時候會請她吃飯，但仍會買不太貴重的禮物送她。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家對男友的財務狀況理解多少啊」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

她認為自己月薪4萬多元，收入不如男友，其實內心希望男友可以多分擔一些，「畢竟他賺得比我多啊，不然我生小孩的時候他也要幫我分擔我的痛苦嗎」？她也提及，她希望有能力的人多付出一點，也不是說完全不願意對男友付出。



▲女網友不解為何男友認為婚後依然還要AA制。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 「只是為什麼在交往時AA就算了，連結婚都要跟我AA」，男友則回應他爸媽也這樣，他媽媽不覺得怎樣，也不會過問他爸的財務狀況，男友甚至還委婉地表示「原PO就是想佔他便宜」，這讓她直呼「我真的會對於跟他踏入婚姻有點恐懼」。她也在提到，男友好像也有默默地在做一些投資之類的，但她也是很不清楚，「所以想請問大家都會很清楚男友的財務狀況嗎，還是說這個也算是隱私的一部分」？

貼文一出，引起熱議，「交往的時候就不大方了 ，你怎麼能指望他結婚後就變得大方呢」、「沒準備好不要生，不管是錢還是其他，你小孩會很可憐」、「老實說，如果是關於未來家用，務必照薪水比例分攤」；也有網友表示，「你要不要找一個想法比較相近的人，會快一點？感覺比較像觀念不同」、「啊如果你真的很怕，那幹嘛還談到步入婚姻這件事，現在還沒結婚就怕東怕西，到時候結婚不就更慘，現在男方的個性跟態度，不會因為結婚之後就一定改變好嗎？」、「人家一個月7萬的壓力，你怎麼不分擔 」、「啊你怎麼不找月薪3萬的？你就可以多分擔一點啊」。（編輯：郭佩蓉）