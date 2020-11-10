婚後玩通宵遭友酸！人妻反擊「我有好老公」 超爽結局曝
婚後玩通宵遭友酸！人妻反擊「我有好老公」 超爽結局曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 17:33:16
大多數人結婚後有家庭，屬於自己的時間就減少了。不過日前就有一位人妻回娘家並與朋友唱歌喝酒，卻遭到朋友出言狠酸，她最後也忍不住反擊「因為我有好老公」，超爽結局也引發不少女性共鳴。
一位人妻在臉書《爆廢1公社》提到，自己嫁到台南後，每個月都會回台北娘家，由於在台南沒有半個朋友，所以回台北都會找過去的好友相聚「放縱一下」，但都會拍照報備，朋友們也都與老公認識。沒想到原PO生活模式，卻被另一位同樣已經嫁為人妻的朋友眼紅，傳來私訊狠酸，「哇好好喔～結婚有孩子的人還可以一個人回娘家，妳穿成那樣去唱歌喝酒都不會說話嗎？」原PO先是冷漠應對，「因為我有好老公」。
沒想到眼紅的友人仍不死心繼續追問，「我老公也很疼我愛我啊，幹嘛一直重覆妳有好老公？」終於讓原PO忍不住長篇回擊，「因為妳老公不會讓妳有休息的機會，而我老公可以一打二帶小孩讓我北上回娘家放鬆，我老公可以讓我跟朋友出去唱歌甚至打麻將到隔天早上，我老公不會限制我，因為我有好老公」。整個對話內容曝光後，隨即掀起不少人妻共鳴，「這回話很可以，看了很療癒」「這問的方式也太討厭…酸回去剛好而已」、「對方說話讓我感覺很酸，酸回去是正確的」、「論嫁對人的重要性，嫁不對人只能眼紅偷酸」。（編輯：潘毅）