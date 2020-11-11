房市／高雄車站建設題材失靈？透天漲最少

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高雄火車站周邊屬於71期重劃區範圍，大致以車站為核心，四周約以建國路、九如二路、民族一路、哈爾濱街為界，面積24.7公頃。除車站專用區，也規劃商業區、公共設施用地等，高市府期待，開發後前後站商圈縫合，沿線老舊社區也可因商業區和綠化廊道而活絡起來；另外，近期已有業者宣布投資車站旁都更案，預計新建高樓層辦公與住宅大樓，中博高架橋也預計明年1月拆除。
高雄火車站周邊不乏建設議題，未來發展性備受期待。信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，受到建設吸引來此購屋者，以外地置產客居多，有人搶先佈署三角窗商辦，亦有不少瞄準後驛商圈近期推出的新大樓建案，目前成交單價落在24、25萬間，仍較美術館、農16特區稍親民，將來可作為收租置產之用。
相較之下，本地人若買進高雄火車站一帶，則多半不是受到建設議題吸引。段展綦說，車站周邊以老透天為主，買方多為本地人，主要是生活習慣使然，且住慣了透天厝，較不是受到建設議題帶動而買房。
至於車站周邊成交價格有所成長，段展綦表示，除新大樓價格較高，透天厝部分有別於過去釋出的物件，屋況普遍需再加以整修，近期釋出的屋況都維持都不錯，多是屋主換屋至電梯大樓，或移居外縣市而賣房，成交價格也因此墊高。