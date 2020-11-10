雙11瘋網購！女手滑驚見「心痛的感覺」只賣10元：好聰明

雙11購物節各大賣場、電商紛紛祭出優惠搶客，不過最近卻有女網友在逛網拍時發現，賣場上竟然意外看見有商品叫做「心痛的感覺」，而且一份售價只要少少的10元，現在更是售出超過5百多份，這就讓她相當好奇到底什麼東西才是「心痛的感覺」，也貼到社群論壇上掀起網友一陣討論。

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這名女網友日前在《Dcard》上以「你買過心痛的感覺嗎？」為題，分享自己在電商平台上發現的奇葩商品，她表示自己原本只是想在拍賣APP上找相關的扭蛋商品，沒想到一搜尋「心痛」，卻跳出這個名叫「心痛的感覺」的詭異商品，而且光是來自買家的評價就高達4.8顆星，還賣出了584份，令她忍不住好奇心痛感覺的真面目究竟是什麼。

只見拍賣系統當中的確也有附上商品照片，這個要價10元的商品，竟然只是一張紙上畫了顆愛心，中間在畫出破碎的樣子。而賣家也相當誠實的在商品說明區警告「心痛的滋味誰沒嘗過？沒事不要下單，會真的痛」、「*下標要有心理準備」、「*為追求絕對的效果，本產品沒有七天鑑賞期」。

▲原PO貼出商品截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO算了一下，也不禁驚嘆表示「想想584x10也是有5840耶！太有生意頭腦了吧！」，文章曝光後留言區也有許多網友逗趣回應，「原Po妳錯惹，還要加運費$60，一份總共是$70。這樣夠心痛了嗎？」、「以前記得心痛的感覺是白開水阿」、「看來我是時候開個蝦皮帳號，販賣奇怪商品了」。

▲賣家幽默發言也讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過也有眼尖網友就發現賣家的帳號和一位50萬訂閱YouTuber相同，同時補充表示「這是YouTuber『佑來了』，正職是補教老師」，而該賣場也會發現「佑來了」這個生活科學頻道內出現的小道具和周邊小物。（編輯：楊智傑）