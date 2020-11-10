他把3800萬全存銀行！2年後一查「餘額是0」 真相扯翻天
他把3800萬全存銀行！2年後一查「餘額是0」 真相扯翻天
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 18:28:48
不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，阿聯酋就有名男子在銀行內存了490萬迪拉姆（約新台幣3,828萬元）。然而兩年後他一查餘額，竟發現存款全部歸零，一氣之下他也怒告上法院。
據外媒報導，阿聯酋有位叫巴克（Buck）的男子，將自己490萬迪拉姆（約新台幣3,828萬元）的存款都放在銀行帳戶裡，他原本想將這筆資金動用在投資房地產，但因沒有中意的產品，於是將其存放於銀行。然而兩年後，巴克想領回這筆錢，沒想到銀行卻告知他，帳戶沒有半毛錢，這讓他一氣之下告上法院。驚人的是，經過調查後發現，原來這筆資金是被銀行員工盜領。報導指出，該銀行一名員工勾結外人假冒巴克名義，以分批方式將490萬迪拉姆領光。最終杜拜法院判處兩人各3年徒刑，刑滿將被驅逐出境。此外，巴克也提起民事訴訟，認為銀行應該為員工的行為負責，然而銀行卻認為巴克對帳戶相關帳單未盡查核之責，亦有疏失。杜拜法院最終判決，連同巴克損失的存款，銀行須賠償巴克總共550萬迪拉姆（約新台幣4,396萬元）。（編輯：陳雅雲）