男狂加班接家人電話淚崩！鐵板燒師傅一上前　結局網鼻酸

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一接起電話，年輕人的語氣突然變得非常低落，整個人身影也十分疲倦，且與家人聊到一半，對方突然情緒崩潰落淚，當時在場的一名彭姓鐵板燒師傅表示「我聽到他和家人說，自己剛剛下班，已經連續加班半個月了，壓力很大。」
鐵板燒師傅指出，當下就看到那名年輕人不斷擦拭眼淚，不斷壓抑自己的情緒，一旁的他也看得十分難受。於是彭師傅決定，將對方所點的炒飯做好後，又拿出一根香腸，並打上2個雞蛋，擺好煎成「100分」的形狀，事後彭師傅透露「這是我曾經用來哄我兒子的方法。」
看到彭師傅贈送的暖心禮物，年輕人也立馬感謝。彭師傅表示，在兩人聊天中，發現這名年輕人才25歲，於一間科技公司上班，但近期因項目準備交付，該項目又是他第一次單獨負責，所以壓力之大。對方也感慨直言，自己沒想到和父母講電話時，會因突然聊到工作而流淚。聽聞年輕人的故事，彭師傅也向對方建言「你還年輕，生活就是先苦後甜，你付出了肯定會有收穫，以後回頭看，這些都是很好的回憶」。
感人的故事曝光後，不少網友紛紛盛讚直呼，「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德」、「好感動啊！」、「成年人最懂成年人的苦痛，才能彼此療傷」、「成年人的世界沒有容易二字」。（編輯：陳雅雲）