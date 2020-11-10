居禮夫人筆記本曝光！專家透露「仍有放射性」：千年不退
居禮夫人筆記本曝光！專家透露「仍有放射性」：千年不退
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 22:24:35
若要說當代最知名的女性科學家，兩度獲得諾貝爾獎的「居禮夫人」瑪里・居禮（Marie Curie）可說當之無愧，她不僅是第一位獲得諾爾獎的女性，也是至今唯一一位，能夠兩度拿下諾貝爾獎的女性，對放射性的研究有巨大的貢獻。諾貝爾獎官方推特日前分享了她的手寫筆記本，更透露即便已經過了120年，筆記本上仍有放射性，而且還會再持續1500年。
諾貝獎官方推特日前發文紀念居禮夫人，還曝光了她的手寫筆記本照片。推特內文表示，居禮夫人死於再生障礙性貧血，這是她因工作長期暴露於輻射的結果。而居禮夫人在1899～1902年使用的實驗室筆記本，至今仍有放射性，而且還會再持續1500年。推文一出引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「向她致敬」、「真正偉大的科學家」、「這就是為什麼我如此熱愛歷史，建議大家可以深入研究居里夫人的自傳筆記」、「有些人即便死了，精神仍然活著」、「她的名字是Marie Sklodowska」。居禮夫人開創了放射性理論，發現了兩種新元素，並且在她指導下，人們首次將放射線同位素用於治療。可惜當時人們還未完全理解放射性對人體的危害，最終居禮夫人染上多種慢性病，不幸因再生障礙性貧血過世。（編輯：倪浩軒）