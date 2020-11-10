今年出生人數恐創歷史新低 網：「高房價」成最強避孕藥
今年出生人數恐創歷史新低 網：「高房價」成最強避孕藥
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 23:53:51
內政部今（10）日公佈最新人口統計資料，10月出生人數為14031人、今年1～10月累積總出生人數達到133046人。和原本最低的2010年166886人相比還有一段差距，如果最後兩個月的新生兒數量未能大增，很可能創下歷史新低。相關數據引發網友討論，許多網友都歸因於「高房價」，更有網友諷稱「高房價是最強避孕藥」。
根據內政部最新公布的戶口統計資料分析，10月新生兒數量雖比9月略增加，但和去年10月相比仍是減少了13.58％。據《聯合報》報導，台大社會系教授薛承泰分析，今年前10月出生的嬰兒約是在去年3～12月間懷孕，也就是說在疫情爆發之前。隨後疫情蔓延，恐更將降低民眾生小孩的想法，今年最後兩個月、乃至明年的出生人數，也不容樂觀。有網友將相關報導轉貼到PTT，出生人數恐創新低的現象引發熱議。網友紛紛留言回覆說，「可怕的是，受到疫情影響明年新生兒會更少」、「房價繼續炒高高啊」、「生活壓力那麼大誰想生」、「自己都快養不起了，怎麼生」、「高房價是最強避孕藥」、「房價炒起來財團發大財」、「還是有人會說生育率不甘房價屁事，最好會沒有相干啦」。綜觀網友留言，許多人都認為房價是影響少子化的一大因素。不過也有網友認為，「都市房價絕對不可能掉～人口越來越少也是一樣」、「高房價根本假議題，少子化的原因在於女權提高」、「一堆私立幼稚園還要排隊後補根本無感」。（編輯：倪浩軒）