憑直覺選出一張撲克牌　秒解你「內心藏著哪個星座」

相信不少人都有過「為什麼我都不像XX星座」的想法，其實有時候我們的表現或個性，不一定就和自己的太陽星座一樣，會受到其他行星影響。請依直覺，從下方選出一張撲克牌，不可思考太久！知名命理老師艾菲爾將為大家測出，你「內心藏著哪個星座」？

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答案Ａ、梅花牌

你表現出「火象特質」：射手、獅子、白羊





選擇梅花牌的你，是一個個性直率、很敢衝的人，群體當中你往往奪人目光，很容易在群體中散發個人魅力，周圍的人往往被你散發出的強大氣場吸引、折服。你看待事情多半抱持是極度樂觀的態度，無論多大的挫折都盡量保持正向思考，儘管備受打擊偶爾灰心沮喪，但你往往很快便能振作起來，又繼續往夢想邁進而努力。但由於你火象星座特徵太過明顯，對於目標有明顯的幹勁是好事，但如果因而表現出過於衝動、急迫或行事毛躁，反而會令人感覺你的底氣不夠，產生反感，這點要特別注意。





答案Ｂ、方塊牌





你表現出「土象特質」：摩羯、金牛、處女





選擇方塊牌的你，透露了一點土象星座的特質，你的為人比較成熟穩重，很多人都覺得土象星座的人不如風向星座的人風趣，你的性格古板，與你相處起來，如果話不投機會覺得很無聊，常常一個人獨唱單簧。重要的是你相當看重現實，對於付出精於計算，行動前會先計算成本。土象星座氣息濃重的人，其實你是很懂得享受生活，對生活的小細節很在意，喜歡低調的奢華，因此一些朋友難免會覺得你有點孤僻，但其實是悶騷。





答案Ｃ、黑桃牌





你表現出「風象特質」：天秤、水瓶、雙子





選擇黑桃牌的你，就像風象星座一樣，總是讓人摸不著頭緒，你常常不按牌理出牌，有時人來瘋，有時又會沉浸在自己的小天地裡。然而，風象星座的人多半是聰明、敏感的，你有自己的一套處事態度，想法和說法不太流於一般，你雖然可以輕鬆地與人打成一片，但其實有智商歧視，不喜歡跟不聰明的人相處，也討厭反應慢的人，但你不會明顯表現出來。風象星座的人要注意自己是否有時過於自以為是與反覆無常。





答案Ｄ、紅心牌





你表現出「水象特質」：巨蟹、天蠍、雙魚





選擇紅心牌的你，有著水象星座的特質，你能夠準確的主宰自己的情緒，這來自於你擁有非常靈敏的第六感，同時你也擁有超乎常人的想像力，往往因一些小事便陷入小劇場，但絕不會輕易表露出來，經常是自己內心小劇場正在狂風暴雨，而表面看來仍然平和並笑臉迎人。水象星座的人多半很重感情，也容易傷感，同時更善於隱藏真實的自己，許多人會認為水象星座的人很難搞、陰晴不定，正是因為他們主宰著情緒，所以總是善於包裝、偽裝自己。（編輯：許苡晴）

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