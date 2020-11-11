輝瑞新冠疫苗傳效力達9成！醫推測台灣「可分配數量」

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▲中央疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

對此，根據《聯合新聞網》報導，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民卻對其抱持著「悲觀」看法，他表示，「台灣恐怕只能爭取到200、300劑疫苗，最快也要等到2021年下半年才能施打」，不過莊人祥也回應，不清楚是怎麼算出這個數字的，但也相信COVAX的疫苗分配，並不會因為政治的問題造成影響。（編輯：郭佩蓉）