輝瑞新冠疫苗傳效力達9成！醫推測台灣「可分配數量」
輝瑞新冠疫苗傳效力達9成！醫推測台灣「可分配數量」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 11:10:00
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球國家各方面都受到嚴重衝擊，各國也都爭相投入資源進行疫苗開發。而近日美國輝瑞藥廠（Pfizer）也傳出好消息，目前和德國生技公司BioNTech（BNT）聯手研發研發的新冠肺炎疫苗日前傳出有9成的預防效果，不過，也有專家認為，台灣可能只能爭取到200、300劑疫苗，且最快也得等到2021年下半年才能打疫苗。
根據目前最新進度，輝瑞正加速生產，預計在年底前可以產出5000萬劑。指揮中心發言人莊人祥昨（10）日也表示，雖然BNT的疫苗有可能是最早緊急使用授權通過的疫苗，但全球的疫苗都還在臨床實驗階段，候選的種類也非常多，最後的安全性和有效性最後誰會勝出還不確定。莊人祥也提到，台灣有參與疫苗平台（COVAX），也有提供幾支候選的疫苗做選擇，而目前BNT看起來成功率非常高，所以那也會納入其中。他也提及，台灣相當有希望買到這支疫苗，預計最快在第一季之前就有可能購得，但還是要看疫苗最後試驗的結果，是否真的安全有效。
對此，根據《聯合新聞網》報導，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民卻對其抱持著「悲觀」看法，他表示，「台灣恐怕只能爭取到200、300劑疫苗，最快也要等到2021年下半年才能施打」，不過莊人祥也回應，不清楚是怎麼算出這個數字的，但也相信COVAX的疫苗分配，並不會因為政治的問題造成影響。（編輯：郭佩蓉）